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Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve ÇESOB’un katkılarıyla Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl 4.’sü organize edilen Hitit Motosiklet Festivali her yıl olduğu gibi bu yılda nefes kesti.

Festivalde Türkiye’den ve yurt dışından gelen yüzlerce motor tutkunu Dünyanın Merkezi Çorum’da buluştu. İlk olarak İtfaiye Parkı’nda bir araya gelen motor tutkunları daha sonra şehir turu atarak, Çorumlu vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Şehir turunun ardından Çorum Belediyesi Atlı Spor Kulübü Kompleksi’ne geçen motor sevdalıları gün boyu süren akrobasi gösterileri, yarışma ve konserlerle unutulmaz bir gün geçirdiler.

Festivale; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Burak Küçükbenli, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Oda yöneticileri ve çok sayıda motor tutkunu ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, bu yıl 4.’sünü düzenledikleri festivale dünyanın ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden yüzlerce motor tutkununun katıldığını söyledi.

Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ana sponsorlar Yakupoğulları Özçelik Metal ve Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ile sponsor firmalar ve Çorumlu motosikletçi esnafına katkılarından dolayı teşekkür etti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ÇESOB Başkanı Recep Gür ise yaptıkları konuşmalarda, motor tutkunlarını dünyanın merkezi Çorum’da konuk etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, festivalin düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ettiler.

Ayrıca CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ÇESOB Başkanı Recep Gür de, festivale katılan ekiplere kendi elleriyle yemek ikramında bulundular.

Konuşmaların ardından Bahar Spor Kulübü Antrenörü Hasan Çalışkan tarafından organize edilen bilek güreşi müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen dart yarışması, en ağır motor sürme yarışı ve hediye çekilişleri düzenlendi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmaların ardından dereceye girenlere ve hediye kazananlara ödülleri ise protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Geceyi de kamp kurarak Çorum Belediyesi Atlı Spor Kulübü Kompleksi’nde geçiren motor tutkunları gün boyu gerçekleştirdikleri motor showları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Deniz Soydan ve Bir Dakka Grubu’nun konserleri ve havai fişek gösterileriyle coşkunun tavan yaptığı festival sonunda motor tutkunları bir sonraki seneye buluşmak üzere Çorum’dan mutlu bir şekilde ayrıldılar.