Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2026’da Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 18,95 artacak.

MTV, Damga Vergisi ve Harçlar için uygulanacak yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanının indirim yetkisini kullanmasıyla yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

Aynı oran, her bir kağıttan alınan damga vergisinin üst sınırı ile maktu damga vergileri için de geçerli olacak.

Ayrıca Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan ve maktu olarak alınan harç tutarları da yüzde 18,95 oranında yükseltilecek.

Artış, harçların asgari ve azami tutarlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak.