Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcusu Muhammed Mahmut Sert Japonya’ya hazırlanıyor.

16-26 Kasım tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan İşitme Engelliler “Deaflympic Tokyo Turnuvası’nda mücadele edecek milli takım hazırlıklarını Badminton Federasyonu Kamp Eğitim Merkezinde sürdürüyor.

İki antrenör ve sekiz sporcunun bulunduğu milli takım kampı 15 Kasım’a kadar Ankara’da devam edecek ve milli takım kafilesi aynı gün Japonya’ya hareket edecek.

Muhammed Mahmut Sert Paralimpik Oyunlarına puan veren bu turnuvada milli takımda madalya mücadelesi verecek.