U 16 Liginde son hafta maçları öncesinde final grubuna yükselen dört takım belli oldu.

Ligde son hafta maçları formalite olacak.

A grubunda Mimar Sinanspor final grubu için çekiştiği Osmancık Kardiberspor takımını 4-0 yenerek ligi 18 puanla tamamladı ve final grubuna yükselmeyi garantiledi. Vefaspor ise gruptan daha önce çıkmayı garantilediği için iki takım inal grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

B grubunda ise Gençlerbirliği yedinci maçında altıncı galibiyetini Anadolu FK karşısında 6-0’lık skorla alırken Sungurlu belediyespor ise evinde Alaca Belediyespor’u 3-1 yenerek final grubuna yükseldi.

Ligde bu hafta sonu oynanacak maçların ardından final grubuna yükselen dört takım çift devreli lig statüsünde karşılaşacaklar.