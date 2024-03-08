Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş (Deli Mehmet) kendisinin muhtar adayı olmayacağı yönündeki dedikodulara meydan okudu. Bölükbaş, “Ne yastayım, ne hastayım. Ben bu işte ustayım.” dedi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle iftira atanların olduğunu belirten Muhtar Bölükbaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şunları söyledi: "Birileri benim geçirdiğim rahatsızlığı fırsat yasirliğine soyunarak, “Mehmet Bölükbaş hasta, muhtarlığı bırakıyor” yalanına başvurup, Rabbim’in bana lütfettiği rahatsızlığımı kusurmuş gibi yansıtıyor.

Ey aklı kıt, egosu ve tamahı yüksek insanlar; siz Allah’ın bana hastalık verdiğine inanıyorsunuz da, Rabbim’in şifa veremeyeceğini mi zannediyorsunuz?

Çok şükür Rabbim şifamı verdi. Elhamdülillah ne yastayım, ne hastayım; ben bu işte ustayım. Yine adayım, yine mahallemin hizmetine talibim. Edebince çalışana, gayret edene sözümüz yok, ancak yalan ve iftiraya sarılanlara şamar gibi cevabımız var çok şükür."