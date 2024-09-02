Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, kapalı semt pazarlarında hayata geçirilen, ‘Çadırsız Pazar’ uygulamasından dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kapalı semt pazarlarında çadır uygulamasını sona ermek için çalışma başlatan Çorum Belediyesinin ‘Çadırsız Pazar’ uygulamasını ilk olarak Perşembe Pazarı’nda hayata geçirdiğini hatırlatan Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu,

“Çorum Belediyesi Çorum’da üstü kapalı semt pazarlarında çadırları kaldırmak için çalışma başlatmış ve ilk olarak uygulama mahallemde Perşembe Pazarı’nda hayata geçirilmişti. Hem vatandaşların güvenliği hem de estetik açısında güzel bir uygulama oldu. Ayrıca belediye pazarı da baştan aşağıya yeniledi. Bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.