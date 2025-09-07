Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen toplantıda Vali Ali Çalgan, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve kurum müdürleri de katıldı.

Toplantıda, merkez mahalle ve Köy muhtarları tek tek söz alarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Merkez mahalle ve köylerinin çözüm bekleyen meselelerini değerlendirdikleri verimli bir toplantı olduğunu ifade eden Vali Çalgan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.