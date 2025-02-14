Laçin’e bağlı bazı köylerin muhtarları AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Laçin’e bağlı Karasoku Köyü Muhtarı Nurettin Dağlı, Yeşilpınar Köyü Muhtarı Mehmet Tomar, Çamlıpınar Köyü Muhtarı Mustafa Biçer, Doğanlar Köyü Muhtarı Metin Şenol ile Sıtma Köyü Muhtarı Gökhan Üner, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.
Muhtarlar ziyarette bu beş köyün ulaşımını sağlayan 6 km’lik grup yolunun asfaltının yapılmasını talep ettiler.
AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.
Editör: Murat Karasu