Çorum FK’da Mehmet Aureilo’nuu ekibinde de görev yapan Prof. Dr. Murat Akyüz, şu anda Makedonya’nın üst düzey futbol ligi olan Makendonska Fudbalska Liga’da mücadele eden Gostivar Futbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.

Şu an Mert Nobre’nin teknik ekibinde yer alan deneyimli antrenör, Gostivar’ı şampiyon yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlükte de önemli bir yol kat eden Murat Akyüz, Türkiye’nin çeşitli liglerinde pek çok kulüpte görev aldı. Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Samsunspor, Kocaelispor, Akhisarspor, Manisaspor, Arsinspor ve Çorum FK gibi kulüplerdeki tecrübeleriyle dikkat çeken Akyüz, Süper Lig’e yükselen Atakaş Hatayspor’un da teknik ekibinde bulunarak bu başarıya katkı sağlamıştı.

Akyüz, hem futbolculuk hem de akademik geçmişiyle tanınan bir isim. Akademisyen kimliğiyle de futbolu bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen Akyüz, başarının sadece teknik bilgiyle değil, doğru strateji ve disiplinle elde edileceğine inanıyor. Şimdi ise Makedonya’da, Gostivar’ın şampiyonluk yolundaki mücadelesine katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor.

Tecrübeli antrenör, bu takıma sadece teknik bilgi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda oyuncularına mental ve psikolojik açıdan da güç vererek, onlara şampiyonluk inancını aşılıyor.

İlerleyen dönemde yeniden Türkiye Liglerine dönmeyi istediğini aktaran Akyüz, “Türkiye Ligi’nde Kasımpaşa, Samsunspor, Manisaspor gibi kulüplerdeki tecrübelerim, farklı futbol kültürleriyle tanışmama olanak sağladı. Bu deneyimlerim, burada da işe yarıyor. Ama elbette her kulüp, her lig farklı. Burada da futbolun dinamiklerine hakim olmak, oyunculara yerel futbol anlayışını da doğru bir şekilde aktarabilmek gerek. Her bölgenin kendine has bir futbol kültürü var, bu kültürle de uyum sağlamak önemli. İlerleyen süreçte inşallah yeniden Türkiye Liglerinde başka bir takımın başarısı için yol alırız” dedi.