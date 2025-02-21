Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Yalova’da düzenlenen Budakiodo Kata kumite Türkiye Şalpiyonası Yalova’da bugün başlıyor.

Bugün başlayacak ve pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek Türkile Şampiyonasında ilimizden 16 kadın 6 erkek toplam 25 sporcu mücadele edecek.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat bu şampiyonaya katılmalarına verdikleri destekten dolayı Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız ile sporcu velilerine teşekkür etti ve tüm sporculara başarılar diledi.