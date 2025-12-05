Kulüplü Büyükler Basketbol’da şampiyonluğu Çorum Belediyespor kazandı. Beş takımın mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlarını kazanan Çorum Belediyespor kayıpsız olarak mutlu sona ulaştı.

Gökhan Dikmen, Boğaçhan Erkan, Kaan Aydın, Emir Keskin, Serhan Abuhanoğlu, Mustafa Alp Şenol, Kürşat Efe Karagöz, Yiğit Erdem Eker, Kuzey Öztürk, Kerem Çalık, Alper Keskin ve Burak Ölçer’li kadrosu ile ile mücadele etti.

(İkinci Basketbol Yıldızlarının kupa ve madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile Çorum Belediye Gençlik Spor Müdürü Hadir Solak verdi)

Çorum Belediyespor A takımı son maçında Gelişim Basketbol’ü 104-58 yenerek dört maçından da galibiyet ile ayrılarak şampiyonluk kupasını aldı. Bu skorla Gelişim Basketbol takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Çorum Basketbol Yıldızları takımı iki galibiyet bir mağlubiyet alarak ikincilik kupasının sahibi olurken Çorum Belediyespor B takımı ise üçünçülük kupasının sahibi oldular.

Son maçın ardından düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, Çorum Belediye Gençlik Spor Müdürü Hadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Şube Müdürü Gürsel Gürbüz katıldılar.

(Büyük erkekler Basketbol da şampiyon olan Çorum Belediyespor idareci teknik heyet ve sporcular toplu halde)