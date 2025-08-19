Trendyol 1.Lig'de ilk ayrılık haberi Hatayspor'dan geldi, Arca Çorum FK’nın rakiplerinden sezona geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyarak giren Hatayspor ilk maçında kendi sahasında Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.Bordo- Beyazlılar, dün deplasmanda oynadıkları Manisa maçından da 2-1 mağlup ayrıldı.

İki haftayı da puansız kapatan ve puan cetvelinde 19. sırada yer alan Hatayspor'da Teknik Direktör Murat Şahin’in ayrılık isteğini yönetime ilettiği yönetiminde buna olumlu cevap verdiği açıklandı ve yollar ayrıldı.

Şahin'in ayrılmasının ardından Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi. Şahin, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun devre arasında Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.