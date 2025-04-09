Ahlatcı Çorum FK’da futbolu bırakan Murat Yıldırım teknik adamlık yolunda adım adım ilerliyor.

Murat Yıldırım UEFA A kursu için Antalya’da.

Ajax alt yapısından yetişen ve Türkiye’de Süper Lig ve 1. ligde bir çok takımda foma giydikten sonra memleketinin takımı Çorum FK’ya transfer olan Murat Yıldırım daha sonra kırmızı siyahlı kulüp tarihine geçti. Hem kulüp sahibi hem futbolcu olarak 2. ligde şampiyon olarak 1. lige yükselme başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında futbolu bırakan Murat Yıldırım Hollanda’da yetiştiği kulüp Ajax alt yapısında görev yapmaya başladı.

Futbol oynadığı dönemde UEFA B kursunu tamamlayarak belge almaya hak kazanan Murat Yıldırım 2 Nisan’da başlayan ve 11 Nisan’da sona erecek UEFA A kursu ilk etabı için Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Yıldırım bu etabı tamamladıktan sonra liglerde görev almaya hak kazanacak.