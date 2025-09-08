İşletmeciliğini Yaşar Muslu’nun yaptığı Muslu Gross Market açıldı.

Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak’ta Çorum halkının hizmetine giren Muslu Gross, hem kaliteli hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

İnşaat, gayrimenkul ve emlak sektöründen sonra market sektörüne giriş yaptıklarını belirten Yaşar Muslu, Muslu Gross’ta manav, şarküteri ve market bölümleriyle hizmet verdiklerini söyledi.

Profesyonel kadro, güleryüzlü hizmet anlayışı ile Çorum’da marketçilik sektöründe iddialı olduklarını aktaran Muslu, Muslu Gross olarak yıl boyunca sürpriz indirim ve çeşitli kampanyaların Çorum halkını beklediğini belirterek indirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen herkesi Muslu Gross’a davet etti.