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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Alagöz, partisinden İl Genel Meclisi üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

2008 yılında AK Parti’de aktif siyasete giren, akabinde partisinin her kademesinde görev alan son genel seçimlerde ise AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı görevini üstlenen Mustafa Alagöz, AK Parti’den İl Genel Meclisi aday adayı oldu.

Başvuru dosyasını alan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Alagöz’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Alagöz, 2014-2019 yılları arasında AK Parti’den İl Genel Meclis Üyeliği de yapmıştı.