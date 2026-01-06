1. Köyler arası Futbol Turnuvasında pazar akşamı oynanan Elmapınar Köyü iye Çopraşık FK arasındaki maç sahadaki mücadele kadar maçtan önce iki takımın sahaya çıkarken açtığı pankart beğeni topladı.

Çorumlu SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın tedavisi için başlatılan kampanyaya destek sağlamak için hazınlanan pankartlarla iki takım futbolcuları ve maçın hakemi seronimiye çıktılar.

SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın sağlığına kavuşması için yardım kampanyasına destek isteyen Elmapınar Köyü takımı idareci ve sporcuları tüm Çorumluları bu kampanyaya katılmaya davet ettiler.