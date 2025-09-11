Çorum Belediyesi'nde uzun yıllardır görev yapan Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat, emekli oluyor.

Kamu hizmetine ilk olarak Nisan 1984'te Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde başlayan Kanat, 1995 yılında Çorum Belediyesi'nde geçiş yaptı. Mustafa Kanat, Zabıta Müdürü, Hal Müdürü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü ve son olarak da Muhtarlık İşleri Müdürü olarak görev yaptı.

Spor camiasında da aktif rol alan Mustafa Kanat, 25 yıl tekvando milli hakemliği ve 14 yıl Tekvando İl Temsilciliği görevlerini üstlendi.

Kanat, ayrıca bir dönem Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

Kanat, 20 Eylül 2025 itibariyle emekliye ayrılacağını duyurdu.