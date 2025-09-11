Vali Ali Çalgan üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala KYK Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Yurtların fiziki durumu, öğrencilere sunulan hizmetler ve yeni dönem hazırlıkları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çalgan Çorum'a gelen her öğrencinin birer emanet olduğunu vurgulayarak, "Onların huzur ve güvenliği en öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor." dedi

Yurtlarda öğrencilere aile sıcaklığında bir ortam, 24 saat sıcak su, ücretsiz internet, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi imkanların sunulduğunu belirten Çalgan, çocuklarını Çorum’a gönderecek ailelere seslenerek: “İçiniz rahat olsun, evlatlarınız bize emanet. Onlara sıcak, güvenli ve konforlu bir ortam hazırladık.” ifadelerini kullandı

Vali Çalgan'a Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran eşlik etti.