Bayat Kunduzlu’da yapılan Güreş Şenliğinde Baş pehlivanlığı Mustafa Tayyip Küçük kazandı.

8 Haziran salı günü Bayat’ın Kunduzlu köyünde yapılan bu ve yıl ilk kez Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan izin alınarak yapılan Kunduzlu güreşlerinde baş pehlivanlığı Mustafa Tayyip Küçük kazandı.

Çevre illerden de pehlivanların katıldığı güreşlerde ağalık seçimi yapıldı ve organizeye katılan Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri Mahir Irmak’a ve sponsor olanlara plaketleri verildi.