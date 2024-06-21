Bayat Kunduzlu’da yapılan Güreş Şenliğinde Baş pehlivanlığı Mustafa Tayyip Küçük kazandı.

8 Haziran salı günü Bayat’ın Kunduzlu köyünde yapılan bu ve yıl ilk kez Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan izin alınarak yapılan Kunduzlu güreşlerinde baş pehlivanlığı Mustafa Tayyip Küçük kazandı.

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Çevre illerden de pehlivanların katıldığı güreşlerde ağalık seçimi yapıldı ve organizeye katılan Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri Mahir Irmak’a ve sponsor olanlara plaketleri verildi.

Editör: Yüksel Basar