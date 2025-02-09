Yağmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı, başarı hikâyesini TRT Türk'te Yasir Yanılmaz’ın sunduğu "Türkiye'ye Yatırım Yolculuğu" programında anlattı.

Yurtdışında tecrübe edindikten sonra Türkiye’ye gelerek yatırım yapan iş insanlarının hayat hikâyelerini konu alan programda Mustafa Yağlı da kendi hikâyesinden bahsetti.

’21 YIL ALMANYA’DA KALDIM’

1971 yılında Almanya’ya gittiğini aktaran Mustafa Yağlı, “21 yıl Almanya’da kendi işimi yaptım. 93 yılında çalıştığımız fabrika kapatma kararı almış. Yeni teknolojiye yatırım yapmadığı için eski teknoloji ile üretimi devam ettirmek istemiyor. Eski cihazları satmaya karar veriyorlar. Makineler satılığa çıkınca kafamda proje oluştu. Ben yapamaz mıyım acaba diye hayal kurdum. Makineleri 12 tır ile Çorum’a getirdik. Hala o makinelerle üretim yapıyoruz. Hayırlı bir evladım var. İşleri de şuan oğlum götürüyor” dedi.

‘DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNE İHRACAT YAPIYORUZ’

Gurbetteki iş insanlarına da çağrıda bulunan Mustafa Yağlı, “1994 yılında Türkiye’ye geldim. 30 yıl oldu. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyorum. Buradan gurbetçilere çağrı yapmak istiyorum. Mesleklerini Türkiye’de icra etsinler. Kendi memleketlerine yatırım yapsınlar” diye konuştu.

‘ROL MODEL OLMUŞSAK NE MUTLU BİZE’

Türkiye’nin 30 yıl önceki Türkiye olmadığının altını çizen Yağlı, “Türkiye, 1994 yılında geldiğim Türkiye değil. Yatırım, üretim, istihdam her yönüyle gelişmiş bir Türkiye var. Devlet teşvik ve destekleri ile yatırımcının önünü açıyor. İster kendi memleketi olsun isterse Çorum olsun gelsinler yatırım yapsınlar. Ülkemiz yatırım cenneti. Gurbetteki vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz yatırımlarla rol model olmuşsak ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.

Yağlı, Yanılmaz’a fabrikayı gezdirerek, fabrikanın genel işleyişi hakkında da bilgi verdi.