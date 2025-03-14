Önceki gün hayatını kaybeden Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi’nin eski başkanlarından Ali Osman Yiğittaşçı’nın babası, Yüksel Un kurucularından Mustafa Yiğittaşçı dün son yolculuğuna uğurlandı.
Sevim Yiğittaşçı’nın eşi, Süheyla Taran, Ali Osman Yiğittaşçı, Selma Yiğittaşçı ve Sema Yiğittaşçı’nın babaları Mustafa Yiğittaşçı’nın cenazesi dün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlıkta toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, iş insanları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Editör: Yüksel Basar