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Çorum Gazeteciler Cemiyeti, merhum Gazeteci Mustafa Yolyapar’ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle Ulu Mezarlık’ta anma programı düzenledi.

Çorum Haber Gazetesi’nin önceki dönem merhum Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar’ın kardeşi ve gazetenin eski genel yayın yönetmeni olan Gazeteci Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında hayata veda etmişti. 8 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Yolyapar mezarı başında yakınları ve dostları tarafından anıldı.

Programa Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Karalar, Oğuzlar Belediye eski Başkanı Orhan Ateş ile basın mensupları katıldı.

Anma programında Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak tarafından Kuran-ı Kerim okunarak, Mustafa Yolyapar ve hayatını kaybeden tüm gazeteciler için dua edildi.

Duanın ardından Mustafa Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.