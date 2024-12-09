Yazıçarşı Esnafından Balıkcı Muzaffer Karslıoğlu (66) vefat etti.
Yazıçarşı esnafından balıkçı Mahmut Karslıoğlu ve Ebru Zorlu’nun babası, Devlet Hastenesinde çalışan Veysel Zorlu’nun kakayınpederi leblebici esnafından Elvan Özkadı’nın eniştesi Muzaffer Karslıoğlu dün akşam saatlerinde vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün öğlen namazında Abdibey Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarda toprağı verilecek.
HAKİMİYET merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Çorum Hakimiyet