Süper Ligde 25. şampiyonluğu kazanarak 5. yıldızı takan Galatasaray’ın bu coşkusu Çorum’da da kutlandı.

Pazar akşamı sahasında Kayserispor’u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray taraftarları maçın bitiş düdüğü ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da kutlamak için sokağa çıktılar.

Özellikle Gazi ve İnönü Caddesinde taraftarlar araçları ve arabaları ile ellerinde bayraklarla şampiyonluğun sevincini yaşadılar. Kadeş Meydanı ise kutlamaların merkezi oldu.

Galatasaray taraftarları burda meşale ve havai fişek gösterileri ile kazanılan şampiyonluğunu çalınan marşlar eşliğinde kutladılar.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar şehrin diğer sokaklarında da devam etti. Çorum’da yapılan şampiyonluk kutlamalarında her hangi bir olumsuz bir durum yaşanmadı.