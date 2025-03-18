Çorum FK’nın pazar günü Keçiörengücü takımını 3-2 yendiği maçın sevincini mutluluğunu yaşamak yerine gereksiz polemiklere girildi.

Maçın 66. dakikasında skor 2-2 iken performanslarından dolayı oyundan alınan Eren Karadağ ve Suat oyundan çıkarken taraftarların bir bölümü kendilerini alkışlarken diğer bölüm ise yuhaladı.

Suat’ın tepkisine Teknik Direktör Tuncay Şanlı futbolcusuna sahip çıkarak onu kucakladı ve kulübeye olarak yaptığı konuşma ile ortamı sakinleştirdi.

Ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına, play-off hattına girmek adına bu kadar önemli ve kıymetli bir galibiyetin ardından bile bölünmeye birbirine hakaretler etmeyi başaran başka camia varmıdır acaba.