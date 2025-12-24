Pazar günü oynanan Çorum FK - Sakaryaspor maçında Güney tribünü kale arkasında bir taraftarın koltukları kırdığı tepki çekti.

İnsanların oturarak rahat maç izlemesi için devletin senin benim verdiğim vergiler ile yaptığı bu koltukları bu hale getirmekten senin eline ne geçti.

Her sezon başında kırılan koltukların yenilenmesi için İl Müdürlüğü bir çalışma yapıyor. Ancak henüz ilk yarı bitmeden bu hale getiriliyor.

Bu koltukları kırmak o kadarda kolay değil sert plastik nasıl beceriyorsunuz acaba. Hadi bunu yapan birisi beceriyorda yanında arkasında oturan kimse ‘Yav kardeşim ne yapıyorsun’ demiyor mu diyemiyor mu. 5 lira vererek girdiğin stadyumda 3-4 bin lira zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Umut ediyorum yapan kamera kayıtlarından bulunur ve gereken yapılır.