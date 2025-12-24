Pazar günü sahasında ilk yarının son maçında Çorum FK ile karşılaşacak olan Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası ilk grup maçında Kocaelispor’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Teknik Direktör Serkan Özbalta, ligde oynayacağı zorlu Çorum FK maçını düşünerek Kocaelispor karşısına daha çok yedek oyunculardan kurulu kadro ile çıktı.

Kocaelispor'un gollerini 18 ve 45'inci dakikalarda Darko Churlinov ile 53'üncü dakikada Joseph Nonge kaydetti.

Erzurumspor FK'da fileleri 88'inci dakikada Brandon Baiye havalandırdı.