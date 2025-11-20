Arca Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün oyun ağırlıklı ve dinlendirmeye yönelik bir programla sürdürdü.

Milli ara nedeni ile ağır geçen antrenmanlar nedeni ile Teknik Direktör Çağdaş Çavuş dünki antrenmanı daha düşük tempolu ve oyun formatında yaptırdı.

Geraldo’nun takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam ettiği Aleksiç’in ise tedavinin devam ettiği için katılmadığı antrenman fitnes salonunda yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

Burda aletlerde çabukluk ve kuvvet hareketleri yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra sahaya geçti.

Küçük sahada dar alanda pas çalışma ile çalışmaya devam eden kırmızı siyahlı takım ardından da ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Sahaya kurulan üç sahada yapılan ayak tenisinde ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

İddialı maçların oynandığı ayak tenisi ile Çorum FK günün antrenmanını tamamladı.

Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.