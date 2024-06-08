Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye geç kalan üniversite adaylarının imdadına yetişti.
Zabıta ekipleri sınava geç kalan, okulunu bulamayan, kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan adaylar için ulaşım hizmeti verdi.
Şehrin 6 noktasında araçlarla bekleyen zabıta ekipleri sınava yetişmekte zorlanan üniversite adaylarına yardım etti. Araçlarla sınav salonlarının bulunduğu okul binalarına götürülen üniversite adayları son anda sınava yetiştirildiler.
Hitit Üniversitesi kampüsünde sınava girecek olan Nuray Kaleli isimli kadın da son anda nüfuz cüzdanını bulamayınca İl Nüfus Müdürlüğü'ne gitti.
Geçici kimlik belgesini alan Nuray Kaleli'yi Nüfus Müdürlüğü önünde bekleyen zabıta ekipleri sınava yetiştirdi.