1. Amatör Küme’de bu sezon zirve mücadelesi verdecek olan Mimar Sinanspor savunmasını sağlama aldı.

Tecrübeli futbolcu Nuri Can Zorlu ile anlaştı.

2001 Çorum doğumlu Nuri Can Zormu PTT Gençlikspor, İl Özel İdarespor’un ardından Arca Çorum FK alt yapısına transfer olan ve dört yıl değişik kategorilerde oynadıktan sonra 2018-19 sezonunda kırmızı siyahlı takımda profesyonel imzayı attı.

2021 sezonunda amatöre dönerek Çorum Anadolu FK, Mustafa Kemalpaşaspor, Babaeskispor ve Samandan Gençlerbirliği takımlarında Bölgesel Amatör Ligde forma giyen Nuri Can Zorlu ardından ilimiz 1. Amatör Küme’de Gülabibeyspor, Alaca Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor formalarını giydi.

Geçen sezon 1. Amatör Küme şampiyon olan Alacagücü takımının lige katılmamasının ardından Nuri Can Zorlu sezona iddialı girmek isteyen Mimar Sinanspor ile anlaştı.