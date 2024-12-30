Ahlatcı Çorum FK milli ara nedeni ile yükleme çalışmaları ile gelecek hafta sonu Urfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda izinden dönen tüm futbolcuların katılımı ile yapılan çalışmada öğlen saatinde aerobik dayanıklılık akşam ise fitnes salonunda kuvvete dayanıklı bir antrenman programı ile günün tamamladılar.

Cumartesi günü öğlen saatlerinde yapılan fiziksel dayanıklılık çalışmalarının ardından akşam saatlerinde ise yurt dışından gelen izinli futbolcular bireysel antrenman yaptılar. Dün saat 13’de tesis sahasında yapılan ilk antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından aerobik dayanıklılık koşuları ile devam eden çalışma son bölümde ise oyun formatında bir taktik çalışma ile sona erdi. Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 18’de ise tesis fitnes salonunda iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bugünde sabah ve akşam yapacakları iki antrenman ile yüklemeye devam edeceklerini yarından itibaren ise lig maçının hazırlıklarına belirledikleri program doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.