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Çorum’un Sungurlu ilçesinde fırınlar pazartesi gününden itibaren 300 gram ekmeği 10 TL'den satacak.

Serkan Şansever’in haberine göre, ilçede 200 gramı 7 TL'den satılan ekmek, hafta başından itibaren 300 gram olarak 10 TL’den satılacak.

KALİFİYE ELEMAN YOK

Kalifiye eleman yetersizliğinden dolayı bu kararı aldıklarını söyleyen fırıncılar, gramaj yükselterek ve aynı zamanda işçiliği düşürerek, yeterli ekmeği üretmek istediklerini odalarına bildirdiler.

SUNGURLU TSO’DA KARAR ÇIKTI

Normal şartlarda 300 gram ekmeğin 10.50 TL olması gerektiğini söyleyen fırıncılar, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda alınan kararla ekmeğin 10 TL’den satacakların ifade ettiler.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan İlhan Ambarkütükoğlu’da, alınan kararın uygun olduğunu, Pazartesi gününden itibaren 300 gram ekmeğin 10 TL’den satılacağını duyurdu.