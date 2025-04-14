Çorum'da binaların statik proje hesap raporlarında ve program veri girişlerinde değişiklik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan inşaat mühendisi M.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi teknik ekipleri tarafından hazırlanan raporlarda binalarda sorun teşkil edecek kadar eksiklik olmadığından mahkeme heyeti, gelen raporları göz önünde bulundurarak müteahhit M.Ö’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

11 Mart 2025 tarihinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat mühendisi M.Ö, "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir ay tutuklu kalan inşaat mühendisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelen olumlu raporlar doğrultusunda, belediye tarafından söz konusu inşaatlar için verilen durdurma kararları kaldırılmıştı.