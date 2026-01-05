Ocak ayı kira artış oranı 2026 son dakika belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve böylece Ocak ayı kira zam oranı netlik kazandı.

Ocak ayı kira artış oranı 2026 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralık enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Ocak ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ‘’2026 Ocak kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.