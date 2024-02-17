Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, odalarına kayıtlı bir grup esnafın Oto Tamirciler Odası’na kaydırmaya çalışıldığını ileri sürerek ÇESOB Başkanı Recep Gür’e tepki gösterdi.

Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, odalarına kayıtlı 104 üyenin Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür’ün iki oda arasında taraflı davranması ve kendisine yakın olan başkanın odasına imtiyazlı davranması sonucu başka bir odaya kayıt edilmek istediğini iddia etti.

Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odasının 280 üyeli bir oda olduğunu anlatan Hasan İlhan, yaklaşık 3 yıl önce üye kayıtları sırasında Nace Kodlarının girişinden kaynaklığı yaşanan bir takım eksikliklerin fırsat bilinerek, bazı üyelerin başka bir odaya kayıt ettirilmek istendiğini söyledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün de birlik başkanı olarak tarafsız olması gerekirken, kendi odasını zayıflatmak için diğer oda başkanı ile birlikte hareket ettiğini ileri süren Hasan İlhan, “3 yıldır odamızı bölüp parçalamak istiyorlar. ÇESOB Başkanı Recep Gür, sadece kendisine destek veren odaların değil, Çorum’daki 40 odanın da birlik başkanı olduğunu hatırlamalıdır. Odalar arasında ayrım yapmak bir birlik başkanını yakışmıyor. Birlik başkanının görevi, odalar arasında ayrım ve kayırmacılık yapmak olmamalıdır. ÇESOB tüm odaların çatı kuruluşudur. Birlik başkanımızdan bir herkese eşit davranmasını bekliyoruz. Hala yıllar öncesi seçimlerin hesabını yapmayı bırakmalıdır” diye konuştu.

Çorum Oto tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve sanatkarlar Odası’nın 2 Mart 2024 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıklayan Hasan İlhan, genel kurulda kendi odalarına kayıtlı 104 üyenin odalarına kaydırılmasıyla ilgili olarak bir genel kurul kararı alınmak istediğini belirterek, “Tüm Oto Tamirciler Odası üyelerine seslenmek istiyorum; Sizin odanızın 1500’den fazla üyesi var. Oda başkanı ve ÇESOB başkanının bir takım hesaplarına alet olmayınız. Ahilik kültüründe böl-parçala anlayışı yoktur. Ahilik kültürelde paylaş anlayışı vardır. Hepimiz esnafız ve aynı geminin içerisindeyiz. Böyle bir kararın çıkarılmasına lütfen engel olunuz” şeklinde konuştu.