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Off-Road tutkunları Çorum Off-Road Festivali’nde buluşuyor.

Çorum Belediyesi ve Çoroff Team Off-Road Arama ve Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenecek etkinlik bu hafta sonu yapılacak.

Şehre kazandırdığı spor yatırımları ve düzenlediği sportif etkinliklerle Çorum’u spor kenti haline getiren Çorum Belediyesi, geçtiğimiz ay düzenlediği Enduro Festivali'nin ardından şimdi de off-road etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Çorum Belediyesi ve Çoroff Team Offroad Arama ve Kurtarma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte off-road tutkunları bir araya gelecek.

15 Ekim Pazar günü Eski Çimento Fabrikası Arazisinde saat 10.00'da başlayacak olan “Çorum Off-Road Fest'' etkinliğine Türkiye'nin farklı illerinden 100 aracın katılım sağlaması bekleniyor.

Katılımcılar, araçları 14 Ekim Cumartesi günü Kadeş Barış Meydanında saat 15.00 ile 17.00 arasında sergileyecek. Bol adrenalin dolu Çorum Off-Road Fest etkinliğine tüm Çorum halkı davet edildi.