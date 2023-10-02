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HARUN AKKAYA

Kurulduğu günden bu yana binlerce Çorumlu gence hem maddi hem de manevi destek olan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği(ÇESİAD) yeni dönem burs mülakatlarını dernek merkezinde gerçekleştirdi.

İŞ ADAMLARINA VE BÜROKRATLARA ÇAĞRI

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen mülakatlarda başvuruda bulunan herkese ellerinden geldiği kadarıyla yardımcı olacaklarını belirten ÇESİAD yetkilileri, Çorumlu iş adamlarından ve bürokratlardan daha fazla öğrenciye destek olmak destek vermelerini beklediklerini ifade ettiler.