Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile kutsal topraklara gitmek isteyip yarıyıl tatilini fırsat bilen öğretmen, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 255 kişilik umre grubu, İl Müftülüğü koordinesinde yapılan programlarla Çorum Terminali’nden dualar eşliğinde yolcu edildi.

İki ayrı günde yapılan uğurlama programları Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlarken müftülük tasavvuf musikisi korosunun seslendirdiği ilahiler, tekbirler, salavatlar ve telbiyelerle devam etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın umre yolcularına kutsal beldeler ile ilgili önemli hatırlatmalar yaptığı konuşmalarının ardından Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın umre yolcularına hitap ederken salimen gidip ğanimen dönmelerini Cenabı Haktan temenni etti.

İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal'ın duasıyla tamamlanan uğurlama programında Türkiye Diyanet Vakfı ve Çorum Belediyesi mobil ikram araçları ile vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.