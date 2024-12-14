Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, öğretmenlik Meslek Kanununun CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınması nedeniyle yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerimiz yönetmeliğin yayınlanmasını beklerken birileri mağdur etmenin derdine düşmüş olacak ki ısrarla Anayasa Mahkemesine giderek 2006 yılında yaşattıklarını tekrar etme niyetindeler. Buraya kadar normal karşılıyoruz çünkü vazifelerini yapıyorlar ancak normal olmayan ise Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eylem dahi yapmamış/yapamamış, 2 kez karar alıp vazgeçmiş/vazgeçirilmiş ve bu yüzden kocaman bir teşekkürü hak etmiş, olanlar da "sendikacılık çalışanların haklarını korumaktır" diyerek yaşanan sürece itiraz etmiş. Ne diyelim kavganız mübarek olsun. Siz kavganıza biz eğitim çalışanlarımıza kazanım elde etmeye devam edelim” dedi.

Editör: Çorum Hakimiyet