2024/25 sezonunda Kocaelispor’da şampiyonluk yaşayan ve ligin gol kralı olan Oğulcan Çağlayan Çorum FK’ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla 1. Lig'in gol kralı unvanını kazanan ve takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Oğulcan Çağlayan, yeni sezon öncesi Çorum FK’ya transfer oldu.

GOLCÜ OYUNCU ÇORUM FK'DA

Çorum FK, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu önemli transferi duyurdu.

"Hoş geldin Oğulcan Çağlayan!" başlığıyla yapılan açıklamada, genç golcüye kırmızı-siyahlı forma altında üstün başarılar dilendi.

Bu transfer, Çorum ekibinin yeni sezondaki hedefleri için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Oğulcan Çağlayan'ın golcülük yeteneğiyle takımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.