Çorum’da hakemliğe başlayan ancak ilimizde Klasman olamayan Oğuzhan Kocaçoban, Ankara’da göreve başladıktan sonra geçtiğimiz yıllarda Klasman Yardımcı hakemi olmuştu dünde Üst Klasman Yardımcı hakem olan ilk isim oldu.

2017 yılında İl Hakemi olarak Çorum’da göreve başlayan Oğuzhan Kocaçoban ardından 2018 yılında Bölgesel Yardımcı Hakemliğe yükseldi. 2020 yılında Ankara’da göreve başlayan Oğuzhan Kocaçoban aynı yılda Klasman Yardımcı hakem olarak liglerde görev almaya hak kazandı.

Üç yıldır 2. ve 3. lig maçlarında yardımcı hakem olarak görev yapan Oğuzhan Kocaçoban dün açıklanan Klasman sonuçlarında Üst Klasman Yardımcı hakemliğine yükselmeyi başardı.