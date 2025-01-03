2. Amatör Küme’de namağlup lider Sungurlu Belediyespor son maçtaki rakibi Kargıserispor maça çıkmayacağırı bildirdi.

Bu karar ile Sungurlu Belediyespor ligi 14 kaçta 14 galibiyet ile tamamlayarak 1. Amatör Küme’ye çıkmayı başardı.

Kargıserispor Başkanı Kemal Dümenci pazar günü sezonun son maçında Sungurlu Belediyespor ile oynayacakları maça sporcu yetersizliği nedeni ile çıkamayacaklarını belirten dilekçeyi Tertip Kurulu’na verdi.

Tertip Kurulu bu başvuru üzerine Sungurlu Belediyespor’u Kargıserispor karşısında hükmen galip saydı.

Bu karar ile namağlup ve kayıpsız lider Sungurlu Belediyespor ligdeki 14 maçın 14’ünüde kazanarak kayıpsız olarak ligi lider tamamladı.