Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Türkiye gündemine oturdu.

Yalçın, asgari ücretle çalışan taraftarların maç bileti alırken, bazı kişilerin protokol için isim yazdırarak ayrıcalıklı bir yer edinmelerini eleştirmişti.

Oğuzhan Yalçın'ın yaptığı açıklama Türkiye çapında ses getirirken, sosyal medyada hem Çorum FK'ya hem de Oğuzhan Yalçın'a çok büyük destek geldi.

Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Erzurumsporlu, Amedsporlu, Göztepesporlu ve Türkiye'nin her yerinden taraftarlar Oğuzhan Yalçın'a 'Bundan sonra ikinci takımım Çorum FK', 'En kısa sürede Çorumspor forması alacağız', 'Başkanın sözlerine sonuna kadar katılıyoruz' şeklinde destek yorumları paylaştı.