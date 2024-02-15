Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter V. Mehlika Dicle, “OKA, bugüne kadar yaklaşık bin 200 projeyle 7,2 milyar liralık bir yatırımın bölgemize kazandırılmasını sağladı” dedi.

OKA Yatırım Destek Ofisleri (YDO); Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde paydaşlarıyla iş birliği halinde Yatırım Teşvik Sistemi başta olmak üzere, farklı kurumlar ve ajans tarafından verilen destekler ile fon kaynakları hakkında danışmanlık yaparak programlara uygun proje başvurularının hazırlanmasına da katkıda bulunuyor. Bu kapsamda Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ev sahipliğinde; İŞKUR, KOSGEB, TKDK iş birliği ile “Teşvik ve Destekler Semineri” gerçekleştirildi.



“15 yılda 7,2 milyar liralık yatırım”

Seminerin açılışında konuşan OKA Genel Sekreter V. Mehlika Dicle, OKA’nın faaliyet alanları ve bugüne kadar verdiği destekler hakkında bilgi vererek, “OKA 15 yıldır bölgemizin kalkınması ve rekabet gücünün artması yönünde çalışmalar yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık bin 200 projeyle 7,2 milyar liralık bir yatırımın bölgemize kazandırılmasını sağladık. İmalat sanayi de bugüne kadar bölgede verdiğimiz destekler içerisinde en fazla öne çıkan sektör. Samsun özelinde imalat sanayi fonksiyonunun öne çıkarılması hedefi var” diye konuştu.



“YDO’larımız kolaylaştırıcı vazife üstleniyor”

YDO’ların ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğini ve kapılarının her zaman yatırımcılara açık olduğunu belirten Dicle, “YDO’larımız aracılığıyla bizler işletmelere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru sürecinde birebir yardımcı oluyoruz. Bu noktada YDO’larımız kolaylaştırıcı vazife üstleniyor. Geçtiğimiz yıl bölgede 32 adet yatırım teşvik belgesinin, 661 milyon TL sabit yatırım tutarına sahip belgenin alınmasına aracı olduk” şeklinde konuştu.



“Yeni desteklerimiz olacak”

Yeni ilan edilecek Teknik Destek Programı’ndan bahsederek, katılımcıları işletmeleri ajansa yönlendirmeye davet eden Mehlika Dicle, “Ajans olarak turizm, girişimcilik ve katma değerli üretim alanında üç Sonuç Odaklı Program kapsamında faaliyet gösteriyoruz. 1 Mart itibarıyla Teknik Destek Programı aracılığıyla işletmelere destek sağlayacağız. Bu noktada kapasitelerini geliştirmek isteyen işletmeleri, mükelleflerinizi bizlere yönlendirmenizden mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından seminer, İŞKUR Şube Müdürü Mustafa Çevik, KOBİ Uzmanı Yasin Murat İşcan, OKA Samsun Yatırım Destek Ofisi Uzmanı M. Ammar Sakalı ve TKDK İletişim Uzmanı Serhat Taş’ın sunumları ile devam etti.

Uzman M. Ammar Sakalı, “Yatırım Teşvik Sistemi ve Samsun İli Uygulamaları” başlıklı sunumunda; yatırım teşvik sisteminin tarihçesi, hukuki altyapısı, uygulama süreci, Samsun ili ve ilçelerinin yatırım teşviklerden aldığı pay ve mali müşavirlerin yatırım teşvik belgesi uygulama süreçlerinde faydalanacağı kanuni düzenlemeleri aktardı.

Seminer günün anısına takdim edilen plaket töreninin ardından sona erdi.

Seminere; SAMSUN SMMMO Başkanı Dilaver Öğütçü, Samsun İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu ve TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey, SAMSUN SMMMO Üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.