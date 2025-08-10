Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Arif Çınar, ziyarette mahallelerine yapılan çalışmalar ile ilgili verdi.

Mimar Sinan'daki kentsel dönüşüme de değinen Çınar, "Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz, Atış Alanı bölgesinde rezerv konut üretimi için proje çalışmalarına başlamıştır. İnşallah ilerleyen dönemde Mimar Sinan Mahallesi için güzel gelişmeler yaşanacaktır." dedi.