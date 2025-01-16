Çorum Valisi Ali Çalgan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Çorum Yatırım Destek Ofisini ziyaret ederek, bölgedeki kalkınma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç tarafından ağırlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret eden Vali Ali Çalgan, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç'tan OKA'nın çalışmaları, yürütmüş olduğu projeler ve destek programları hakkında bilgi aldı.

Vali Çalgan, OKA yetkililerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.