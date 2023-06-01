FATİH AKBAŞ

Okçu İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi faaliyete başladı.

Genç girişimci Odyometrist Mustafa Okçu’nun sahibi olduğu Okçu İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi Aksoy İş Merkezi Kat:1 No:1 adresinde açıldı.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Odyometrist Mustafa Okçu, işitme kaybı yaşayan hastalara kaliteli hizmet verebilmek amacıyla faaliyete başladıklarını ifade ederek,

“Ücretsiz işitme testi yapıyoruz. İşitme cihazı satışı ve tamiri, kalıp alma ve pil ile aksesuar hizmetlerimizi müşteri memnuniyeti odaklı vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca açılışa özel yüzde 40’a varan indirimlerimizde var” dedi.

Mustafa Okçu, faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenleri Gazi Caddesi Aksoy İş Merkezi’nde bulunan İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi’ne beklediklerini de sözlerine ekledi.