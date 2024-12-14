Antalya’da yapılan Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonasında Osmancık Okçuluk Spor Kulübü U 21 takımlarda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken Sude Sündüs Tak tek kadınlar Ufuk Genç ise tek erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldular.

11 Aralık’ta başlayan ve 15 Aralık’ta sona erecek Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında 43 bölgeden 133 kulüpten 818 sporcu mücadele ediyor. Osmancık Okçuluk kulübü antrenör Hakan Tak yönetiminde katıldığı şampiyonada Barebow U 21 kadın takım yarışmalarında Sümeyye Al, Sude Sündüs Tak ve Sena Uslu’dan oluşan Osmancık Okculuk kulübü altı takım arasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliği kazanrken Umay okçulukspor kulübü ise üçüncü oldu.

Barebow U 21 Erkekler ferdi müsabakalarında ise Osmancık Okçulukspor Kulübünden Ufuk Genç 17 rakibi arasından sıyrılarak birinci oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Tek bayanlarda ise Sude Sündüs Tak ta tek bayanlar kategorisinde 17 rakibini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.