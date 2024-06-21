Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, ağabeyini kaybetti.
Tuncay Yılmaz’ın ağabeyi Oktay Yılmaz (54), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün saat 13.30’da Üçköy Kültür ve Dayanışma Derneği önünde düzenlenecek helallik alma töreninin ardından saat 14.00’de Üçköy Köyü’nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar