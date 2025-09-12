ASANSÖR DÜŞTÜ

Geyve AİHL binasındaki asansör boşluğa düştü. 7 öğrenci yaralandı. Asansör kazası nedeniyle okul bir gün tatil edildi. Öğrenciler ve aileler panik yaşadı. (Memurlar.net, 18.11.2014)

Alınacak ders: Özellikle okullardaki asansörlerin periyodik bakımı titizlikle yapılmalıdır. Kullanım talimatlarına uyulmalıdır. Zaman zaman idare veya nöbetçi öğretmenler tarafından asansöre kaç kişinin bindiği kontrol edilmelidir. Bu noktada öğrenciler hafta başı törenlerinde, birer cümle ile de olsa mutlaka bilinçlendirilmelidir. Millî Eğitim Müdürlüğü'nde sivil savunma uzmanı varsa, bilinçlendirme eğitimi talep edilmelidir.

OKUL PATLADI

Antalya - Manavgat'ta bir okulda patlama meydana geldi. Kantin işletmecisi kantine girip elektrik düğmesini açarken sıkışmış gaz patladı ve okul sarsıldı. Büyük çaplı hasar oluştu. (Hürriyet, 17.11.2014)

Alınacak ders: Okulların kantin bölümlerinin LPG ve doğalgaz zehirlenmelerine ve patlamalarına karşı güvenliği tam olmalıdır. Havalandırma sürekli çalışır durumda olmalıdır. Kantinlerde bulunan ocakların fleks hortumlarının periyodik kontrolleri yapılmalıdır. LPG tüpü kullanılıyorsa hortumlar 130 cm'yi geçmemelidir. Hortumlar 3-4 yılda bir yenilenmelidir. Kantinlere güvenlik talimatı asılmalı ve ilgili personele bilinçlendirme eğitimi verilmelidir.

FOSSEPTİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Uşak - Eşme'de, yatılı okulun bahçesindeki fosseptik çukuruna düşen 9 yaşındaki öğrenci boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. (Memurlar.net, 12.04.2012)

Alınacak ders: Okulların, pansiyonlarının ve eklentilerinin bahçelerindeki kuyular, fosseptik çukurları vb. yapılar zaman zaman üzücü olaylara sebebiyet vermektedir. Bu noktada özellikle okul yönetimi çok duyarlı olmalıdır. Tabiri caizse gözünü-kulağını dört açmalı, okulunu yakından tanımalı, nereden ne tehlike gelebileceği konusunda beyin jimnastiği yapmalıdır. Bu kuyuların, çukurların üzeri güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. Hafta başı törenlerinde, bir cümle ile de olsa öğrenciler bu tehlikeler hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca nöbetçi öğretmenler de çok dikkatli olmalıdır.

ARAÇ KAPISINA SIKIŞTI

İzmir'de okulun yaya kapısı kilitli olduğu için araç giriş kapısından girmeye çalışan bir öğrenci, kapıda sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Ailesi sinir krizi geçirdi. (Memurlar.net)

Alınacak ders: Okulların otomatik kapıları zaman zaman üzücü olaylara sebep olabilmektedir. Daha doğrusu bu tür olaylara kapılardan ziyade insanların dikkatsizliği yol açmaktadır. Her şeyden önce okul yönetimi ve öğrenciler duyarlı, bilinçli olmalıdır. Diğer taraftan kulaklık takılıyken veya cep telefonuyla konuşurken kapıdan giriş-çıkış yapılırken daha dikkatli olunmalıdır.

EMANET

Bebek, ana rahmine düştükten sonra anneye emanettir.

Gözlerini dünyaya açtıktan sonra aileye emanettir.

Büyüyüp okula gönderilirken, evin kapısından asansöre binip kaldırıma çıkana kadar apartman yöneticisine emanettir.

Kaldırımdan okulun kapısına kadar, şehrül-emin ve ilgili diğer yetkililere emanettir.

Okulun kapısına girdiği andan, caddeye çıkıncaya kadar okul müdürüne emanettir.

Ayrıca nöbetçi öğretmene, sınıfta ders işlerken ders öğretmenine, koridorda koştururken iç nöbetçi öğretmene emanettir.

MEM'deki sivil savunma uzmanı gerekli uyarıları yaptıktan ve okul yönetimi de üzerine düşen hassasiyeti gösterdikten sonra, eksiklikler giderilmezse ilçe, il ve bakanlık silsilesine emanettir.

Öğrenciler geri dönüşte yine aynı şekilde emanettir.

Emanetimize sahip çıkalım mı?

